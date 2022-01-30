Соответствующая дезинформация прозвучала в сюжете на ТВ-канале «1 Беларусь», в котором пропагандисты забили тревогу из-за того, что они видят скопления украинских подразделений у себя под боком.

Неправдивую информацию пропагандисты подкрепили кадрами военных учений ВСУ, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Третья Сила».

Рупоры режима нелегитимного руководителя страны Александра Лукашенко утверждают, что усиление южных границ Беларуси – ответ на действия Украины. Пропагандисты пожаловались, что возле их страны собираются националистические формирования, которые «хотят включить в состав» Украинского государства Полесье.

Отметим, что ранее Лукашенко выдал фейк об Украине. Нелегитимный глава государства рассказал фантастическую версию аннексии Крыма без оккупации полуострова российскими военными.