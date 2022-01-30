Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», Российская Федерация якобы однозначно вмешается в конфликт на Востоке Украинского государства сразу же после того, как Вооруженные силы Украины пойдут в наступление на боевиков ОРДЛО.

С таким заявлением выступил российский политик, глава «ЛДПР» Владимир Жириновский.

Он подчеркнул, что Российская Федерация незамедлительно вступится за незаконные вооруженные формирования Донбасса, применяя для этого собственное оружие.

Цитата из заявления российского политика:

«Спустя пять минут после обстрела нанести с их стороны такой удар по всем подразделениям ВСУ, чтобы там не осталось больше абсолютно ничего. Другими словами, завершить войну против Украинского государства на Донбассе буквально за тридцать минут».

Насколько известно, в Совфеде России заявили, что Россия не заинтересована в войне против Украины, а значит, никакого военного вторжения со стороны РФ быть не может.