Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, во внешнеполитическом ведомстве государства-оккупанта направляют запрос в Альянс, в котором требуют разъяснить, каким образом в организации намерены выполнять так называемые «гарантии безопасности». По данным МИД РФ, ответ на этот вопрос должен стать ключевым для формирования будущих предложений российской стороны.

В заявлении главы российской дипломатии говорится:

«Направляем запрос официального характера нашим коллегам в НАТО, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом объяснить, как они намерены реализовать обязательство не укреплять собственную безопасность за счет других».

Кроме того, по словам Лаврова, если в НАТО не думают делать этого, то пусть тогда организация назовет причины.

Министр добавил:

«Это будет главным вопросом при определении наших будущих предложений. Мы доложим об этом главе государства Путину».

Согласно словам руководителя российской дипломатии, Москва стремиться добиться от Запада не обещаний, но юридически утвержденных «гарантий безопасности». Напоследок Лавров уточнил, что они должны обеспечивать безопасность на территории Европы, принимая к вниманию законные интересы Кремля.