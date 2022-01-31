Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение австралийского дипломата в нашей старне Брюса Эдварса в социальной сети «Твиттер», ведомство публично обратилось к своим соотечественникам с рекомендациями не посещать украинскую землю. Всем же тем австралийцам, которые пребывают в нашей стране сейчас, было рекомендовано незамедлительно вылететь домой.

Цитата из сообщения посла Австралии в Украине:

«Обращаемся к австралийцам. Сейчас не стоит посещать Украину. Причина – риск войны. Все члены семей сотрудников посольства нашей страны в Украинском государстве покинули территорию этой страны. Мы обращаемся с призывом к австралийцам, которые находятся в Украине. Мы призываем их выезжать из этой страны прямо сейчас на любом транспорте – коммерческом, или частном. Уже в кратчайшие сроки авиаперелеты в этой стране могут быть приостановлены».

Как известно, не так давно американское посольство в Украине также обратилось с призывом к своим гражданам, которые сейчас находятся на территории нашей страны, как можно быстрее покинуть пределы украинской земли.