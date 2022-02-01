В это же время война на Донбассе тоже никуда не делась. Она продолжается, как и противоправные действия российско-оккупационных сил, которые практически ежедневно нарушают соглашения, достигнутые в рамках «Минска» о прекращении огня.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», российский пропагандист Николай Стариков заявил, что нужно сделать для того, чтобы война, по его мнению, на Донбассе прекратилась на физическом уровне раз и навсегда.

Он отметил, что государство-оккупант Российская Федерация не намерена осуществлять вторжения в Украину, ведь существует иной метод прекращения войны в Луганской и Донецкой областях.

В частности, говоря о том, что Москва якобы не намерена «выполнять желание Запада» и вторгаться на территорию Украины, пропагандист заявил:

«Признание Россией «ДНР» и «ЛНР» — это как раз тот шаг, который на физическом уровне остановит войну».

Стоит отметить, что несмотря на такие высказывания пропагандиста, в Государственной думе Российской Федерации ранее уже заявили, что в настоящее время Москва не может признать ОРДЛО в качестве независимых республик.