Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ZN.UA.

В ближайшие дни США разместят свои дополнительные войска в нескольких странах Европы, союзниках военно-политического Альянса НАТО. Данное решение было одобрено лично президентом США Джо Байденом.

По данным американских СМИ, около 2 тыс. американских военнослужащих перебрасываются из США в соседнюю с Украиной Польшу. Кроме того, американские военные направятся в Германию. А около 1 тыс. войск США перебрасываются из Германии в Румынию.

Таким действиями США демонстрируют поддержку своим европейским союзникам по Альянсу НАТО в связи с военными действиями РФ возле украинской границы.

Стоит отметить, что ранее американский лидер Джо Байден пригрозил России «быстрым и серьезным» ответом в случае полномасштабного вторжения в Украину. До этого ряд американских высокопоставленных чиновников, включая Госсекретаря США и его заместителей, неоднократно предупреждали РФ о серьезных последствиях в случае новых военных операций против Украины.