Речь главы Украинского государства Владимира Зеленского вызвала настоящую истерику о ведущей программы «60 минут» на ТВ-канале «Россия 1» Ольги Скабеевой.

Рупор Кремля предположила, что лидер украинцев «либо наркоман, либо идет на провокацию сознательно». Так Скабеева прокомментировала слова Зеленского, который, выступая в ВРУ, распорядился увеличить численность ВС Украины и повысить зарплаты защитникам страны, информирует «НБН».

Эмоциональный комментарий вызвал смех у Собчак, которая пошутила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» по поводу сказанного пропагандисткой, показав фрагмент ее возмущений в эфире. Журналистке крики Скабеевой в студии напомнили жалобы подруги на бывшего.

В прошлом году Скабеева не менее эмоционально отреагировала на предложение главы Украины по транзиту газа. Инициативу Зеленского пропагандистка назвала «сенсацией».