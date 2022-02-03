Во время пресс-конференции в Москве российский президент заявил том, что для его страны будут негативные последствия в случае интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

Путин обеспокоен тем, что после присоединения к Организации Североатлантического договора соседняя страна развернет операцию по освобождению захваченного РФ Крымского полуострова и россиянам придется воевать против всех членов НАТО, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале «Сладков +» пропагандист продолжил мысль российского лидера о возможном столкновении страны с Альянсом.

Военный журналист также боится, что армии России придется выйти против армии блока НАТО. В связи с этим он намекнул, что РФ лучше вовремя начать боевые действия с Украиной и «закрыть вопрос с этой страной».

Отметим, что представления Сладкова об Украине пошатнулись, когда он увидел опрос жителей Харькова. Харьковчане выражали готовность встать на защиту своего города в случае вторжения России. Пропагандист не мог поверить в позицию русскоговорящих украинцев.