После переговоров спикер Путина Дмитрий Песков пообщался с журналистами. Пресс-секретарю главы Российской Федерации задали вопрос, который вызвал у него недоумение.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

У представителя Путина поинтересовались, боится ли глава Кремля Рамзана Кадырова. Вопрос вызвал недоумение у Пескова, при этом он заверил общественность, что у российского лидера страха перед главой Чеченской Республики нет.

Отвечая на вопросы журналистов о встрече, спикер Путина рассказал, что переговоры касались социально-экономического развития республики, относительно чего у главы Чечни был ряд предложений.

Представители СМИ РФ хотели узнать, обсуждал ли Путин с Кадыровым ситуацию вокруг Янгулбаева, однако Песков отказался комментировать этот вопрос.

Российский бизнес-эксперт Миронов утверждает, что Кадыров вытер ноги о главу Кремля своими наглыми заявлениями в случае похищения Заремы Мусаевой. Он считает, что глава Чечни публично бросил вызов Путину, открыто давая понять свою причастность к преступлению против жены Янгулбаева.