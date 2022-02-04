Телекомментатор накинулся с оскорблениями на англоговорящего украинского коллегу, с которым сидел рядом, обозвав его «лузером» и «ублюдком» на английском языке.

По словам россиянина, мужчина в куртке украинской сборной спровоцировал его. Губерниев якобы ненарошно зацепил перегородку, принес извинения за причиненные неудобства, однако представитель украинского СМИ «начал кричать и нецензурно выражаться», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Спортивный комментатор утверждает, что украинский коллега «позволил себе такую грязь» и сделал все, чтобы устроить драку, поэтому он в ответ выдал ему ненормативную лексику.

Позже выяснилось, что в экипировке украинской сборной рядом с Губерниевым сидел Марк Рини, журналист англоязычного издания Lviv Today в Украине. По этой причине россиянин отмечал, что его оппонент «совершенно не похож на украинца».

Отметим, что накануне Олимпийских игр российские представители СМИ устроили провокацию украинскому фигуристу. Иван Шмуратко перехитрил журналистов РФ.