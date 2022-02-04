Об этом сообщает «НБН».

В пятницу, 4 февраля президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и принял участие в торжественном открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.

Некоторые российские издания распространили информацию о том, что самолет на борту, которого находился Путин, столкнулся с проблемами при посадке в Пекине. Самолет главы Кремля немного «покачало» при посадке.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

«Самолет Путина покачало при посадке в Пекине», — пишет он.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что борт Путина действительно немного начал раскачиваться при посадке, но приземлился без проблем.

Самолет Путина покачало при посадке в Пекине: Президент России прибыл с визитом в Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. pic.twitter.com/8eaCzy5hRa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 4, 2022

Примечательно, что Путина в аэропорту Пекина никто не встретил из официальных лиц Китая. Видимо, это связано с пандемией коронавируса и жесткими карантинными ограничениями в Китае.

Ранее в одной из соцсетей Путин стал объектом насмешек.