Об этом сообщает «НБН».
В пятницу, 4 февраля президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Он встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и принял участие в торжественном открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.
Некоторые российские издания распространили информацию о том, что самолет на борту, которого находился Путин, столкнулся с проблемами при посадке в Пекине. Самолет главы Кремля немного «покачало» при посадке.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
«Самолет Путина покачало при посадке в Пекине», — пишет он.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что борт Путина действительно немного начал раскачиваться при посадке, но приземлился без проблем.
Примечательно, что Путина в аэропорту Пекина никто не встретил из официальных лиц Китая. Видимо, это связано с пандемией коронавируса и жесткими карантинными ограничениями в Китае.
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