Как информирует «НБН», испанское издание la Vanguardia, со ссылкой на источники в правительстве, шестого февраля, опубликовало материал о том, что НАТО рассматривает возможность возведения газопровода, который мог бы соединить Каталонию (Испанию) с Францией. А уже из французской территории «голубое топливо» могло бы достигать Германии.

Согласно данным газеты, еще три года назад были планы построить газопровод под названием Midcat. Но регуляторы Испании и Франции в то время заблокировали данный проект на фоне заявлений Европейской комиссии относительно того, что уже вскоре природный газ и вовсе не понадобится.

Теперь же газопровод Midcat намерены реанимировать. Если он таки будет построен, то при его помощи с восьми терминалов в Испании и Португалии смогут поставлять в центральную Европу регазифицированнй СПГ.



Ссылаясь на правительственные источники информации, газета пишет:

«Федеративная Республика Германия очень заинтересована в данном проекте».

Примечательно, что вице-канцлер Германии Роберт Хебек уже заявлял о том, что чем дальше, тем больше ФРГ становится понятным то, что газопровод Путина «Северный поток — 2» противоречит интересам страны.