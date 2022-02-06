Как информирует «НБН», издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в кругах американских чиновников и представителей разведки Штатов, пишет, что власти государства-оккупанта Российской Федерации активно продолжают переброску военных подразделений к границе с Украиной. Причем это наблюдается как на территории РФ, так и в Беларуси.

Согласно обнародованным данным, к атаке в настоящее время готовы уже 62 тысячи российских солдат из числа тактических групп. Газета отмечает, что это в два раза больше, нежели 2 недели тому назад. Более того, якобы количество таких российских батальонов у нашей границы вскоре может вырасти.

Количество войск РФ, готовых к полномасштабной войне

Американская пресса пишет, что по состоянию на четвертое февраля российский президент Путин сконцентрировал у границы с Украинским государством восемьдесят три тактические группы, что составляло порядка семидесяти процентов от общего количества войск, которое необходимо для начала крупномасштабных боевых действий.

Общее количество россиян, в том числе и технического персонала, вблизи украинской границы, по разным данным, насчитывает от ста до ста тридцати тысяч человек.

Политического урегулирования конфликта не будет?

В свою очередь помощник конгрессмена рассказал газете The Washington Post, что в результате происходящих событий, из-за действий Путин официальные лица Вашингтона, которые изначально весьма скептически были настроены насчет вероятного полномасштабного вторжения РФ в Украину, вероятно, сейчас изменили собственное мнение. Издание подчеркнуло, что официальные лица США подтвердили информацию о том, что вероятность политического решения конфликта, по всей видимости, невозможна.

Стоит отметить, что ранее в Обществе офицерского собрания России назвали политику Путина в отношении Украины и Запада преступной, а также потребовали от главы Кремля уйти в отставку.