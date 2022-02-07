Об этом сообщает «НБН».

В понедельник, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Примечательно, что самолет, на борту, которого летел французский лидер, облетел воздушное пространство Беларуси по дороге в Москву.

По прибытию в столицу РФ Макрон отправился на переговоры с Путиным. В сети опубликовали первые кадры их встречи. Видео обнародовал в социальной сети Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

На кадрах можно увидеть, как Путин и Макрон садятся за длинный стол переговоров напротив друг друга. На кадрах Путин приветствует своего французского коллегу словами «дорогой, Эммануэль». Примечательно, что Путин перешел на «ты», обращаясь к Макрону.

«Уважаемый, господин президент, дорогой Эммануэль. Я рад тебя видеть… Мы уже 2 года не виделись, накопилось много вопросов», — говорит Путин французскому лидеру.

В комментариях пользователи обратили внимание, что хозяин Кремля снова проводит переговоры за длинным столом, так как это было во время диалога с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Некоторые из комментаторов считают, что это свидетельствует о том, что Путин боится заболеть коронавирусом.

«А, у нас вот такой перевод? Вот такой?»: Встреча Путина с Макроном проходит не только за большим столом, но и без участия переводчиков. Путин научил Макрона пользоваться устройством для синхронного перевода pic.twitter.com/UBa5CBAMks — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 7, 2022

К слову, в конце января Путин и Макрон провели переговоры по телефону. Лидеры говорили, в том числе, и об Украине.