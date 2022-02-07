Как информирует «НБН» со ссылкой на NBC news, в воскресенье, 6 февраля, Салливан заявил следующее:

«Согласно нашим предположениям Пекин, если Россия пойдет в наступление на Украину, возьмет на себя определенную часть расходов, связанных с этим».

В Штатах подчеркнули, что экономические ограничения, которые были направлены в отношении Российской Федерации, могут повлиять непосредственно на Китайскую Народную Республику. Среди причин Салливан назвал следующую:

«Санкции ударят по российской финансовой системе, а она, естественно, затрагивает уже и экономику КНР».

В свою очередь в эфире еще одного американского СМИ – ABC, советник Джо Байдена подчеркнул, что Китай понимает, что он вовсе не в состоянии «компенсировать Российской Федерации потери экономического характера, которые могут начаться из-за наших введенных ограничений».

Напоследок американский политик отметил:

«Если в Кремле таки примут решение о продвижении вперед, то вслед за этим пойдут не только стратегические потери российской стороны. Так, если КНР вздумает поддержать Москву, то это приведет к некоторым потерям Пекина, причем в глазах всего мира, стран, которые в настоящее время смотрят и посылают весьма четкий сигнал о том, что они предпочитают видеть не войну, а дипломатию».

О возможном российском вторжении в Украину ранее вчера косвенно сделал заявление глава МИД Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что наша страна готова к разным развитиям ситуации.