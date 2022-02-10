Об этом сообщает «НБН».

Российские СМИ пишут, что состояние подхватившего коронавирус Жириновского ухудшается. Осложняет ситуацию диабет.

Российское издание Znak.com пишет, что одиозного российского парламентария отключили от назальной канюли. Сейчас он, по данным СМИ, находится на аппарате ИВЛ.

Издание сообщает, что положительной динамики не наблюдается. Несменный лидер «ЛДПР» уже не может дышать сам. СМИ пишет, что 9 февраля он якобы еще дышал сам, а 10 февраля сам дышать уже не смог.

Также собеседники издания рассказали, почему российского депутата не сразу подключили к аппарату ИВЛ. Оказалось, что у медиков было опасение, что «снять его уже не получится».

Другие российские издания пишут, что скандальный российский депутат подхватили коронавирус еще 2 недели назад. Однако данную информацию скрывали от общественности, чтобы не наносить репутационные удары по российской вакцине «Спутник».

Сам Жириновский является рекордсменом в РФ по количеству сделанных прививок от коронавируса. Он якобы привился 8 раз.