Как информирует «НБН» со ссылкой на западное информационное агентство Reuters, новый санкционный пакет имеет цель ударить по банкам России, однако не предусматривает запрета доступа Росси к международной системе SWIFT.

В материале говорится, что три знакомых с ходом переговоров источника заявили, что полный запрет на доступ Российской Федерации к системе финансовых операций SWIFT, после неоднократных возражений со стороны Европы, больше не рассматривался.

Один из источников отметил, что даже несмотря на то, что Россию не отключат от финансовой системы, новых экономических ограничений против банков РФ будет достаточно для того, чтобы оказать весомое влияние на финансовый сектор государства-оккупанта, а также его экономику.

Прямая речь источника:

«Главной целью является то, чтобы разработать экономические ограничения, которые на самом деле могли бы ударить по гражданам Российской Федерации. При этом необходимо принимать ко вниманию негативные последствия от таких санкций для тех, кто их будет вводить, признавая при этом, что они нанесут сильный удар и по Европе».

Новые экономические ограничения, как добавили источники, нанесут удар по российскому олигархату. Также они позволят контролировать экспорт компонентов, которые производит РФ для оружейного и технологического секторов.

Ранее в самой Российской Федерации рассказали, что будет, если Москву отключат от международной финансовой системы SWIFT.