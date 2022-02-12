Как информирует «НБН», с подобными заявлениями выступили уже власти США, Израиля, Люксембурга, Великобритании, Бельгии…

В свою очередь, как говорится в сообщении телеграм-канала Klymenko Time, с заявлением относительно работы на территории Украины представительств и посольств Европейского Союза выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ресурс пишет:

«В Евросоюзе заверили, что не будут закрывать свои представительства в Украине. То же самое касается и посольств стран-членов ЕС. Об этом говорится в главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Но, при этом, Боррель добавил, что количество персонала представительств и рекомендации для поездок граждан ЕС в Украину будут корректироваться в соответствии со всеми обстоятельствами».

Касательно вероятной войны с Россией, в Вооруженных силах Украины и Министерстве обороны нашей страны сделали официальные комментарии.