Виктор Орбан заявил, что если Евросоюз не изменит свою политику, то Будапешту может оказаться не по дороге с Брюсселем.

Об этом сообщает издание Новый формат, передает «НБН»

Премьер-министр Венгрии официально запустил кампанию по своему переизбранию. С сообщением о начале двухмесячной предвыборной гонки Виктор Орбан обратился с речью к нации.

Орбан заявил, что, защищая верховенство права, Брюсселе должен также уважать венгерские законы или, как минимум, уважать венгров. В противном случае, пути альянса и Венгрии могут разойтись.

Предыстория этого заявления – жалобы, поданные в суд ЕС Польшей и Венгрией в прошлом году. Страны не согласны с механизмом, который позволяет урезать выплаты из общей казны членам Евросоюза, если есть опасения нецелевого использования средств в связи с нарушением верховенства права альянса. В Венгрии заявили, что это грубое вмешательство во внутренние дела государства, и такие действия не предусматривались при вступлении страны в ЕС. Ожидается, что вердикт должен быть вынесен в ближайшие дни.

Это радикальный шаг в условиях экономического кризиса в Венгрии и попытка поднять рейтинг правящей партии Орбана «Фидес». Январский опрос показал всего двухпроцентный отрыв от оппозиции, несмотря на все усилия правительства ослабить влияние кризиса на граждан страны.

Ранее мы писали о том, что Польша заявила о возможном выходе из Евросоюза.