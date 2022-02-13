Как информирует «НБН», об этом Салливан рассказал в эфире CNN в воскресенье, 13 февраля.

В частности, согласно мнению советника Джо Байдена, российская армия может начать атаки с ракетно-бомбовых ударов.

Прямая речь Джейка Салливана:

«Такие удары никогда точными не бывают, как бы того хотели военные – любая армия. Нам даже известно, насколько точными их хотела бы сделать армия Российской Федерации».

При этом он добавил, что в результате ракетно-бомбовых ударов, если вторжение таки будет, могут погибнуть невинные люди, независимо от их национальности.

«После этого в ход пойдут сухопутные войска, которые будут продвигаться через украинскую границу. И в этом случае мирное население может попасть под шкальный огонь, или же в какие-то ловушки, с которых им не удастся выбраться. Именно по этим причинам мы сейчас говорим своим соотечественникам, что пока доступен коммерческий транспорт, им лучше им воспользоваться», — добавил Салливан.

Напоследок советник Байдена предположил, что если Кремль на самом деле пойдет на вторжение в Украинское государство, то он может сделать это под чужим флагом в качестве предлога для вторжения.

Известно, что в США пояснили истинную причину, почему Вашингтон публикует данные американской разведки о размещении российских войск у границ с Украиной.