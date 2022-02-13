Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный в шведской газете Aftonbladet, такое заявление озвучил посол Российской Федерации в Швеции Виктор Татаринцев.

Дословно из слов российского посла:

«Вы извините меня за мое высказывание, но на все их санкции нам просто наплевать. У нас уже весьма достаточно санкций было. Причем это, кстати, оказало положительное влияние на экономику России, а также сельское хозяйство в стране».

В это же время представитель дипломатического сектора России подчеркнул, что санкции якобы оказали положительное влияние и на экспорт из РФ.

«Сейчас в России нет сыров ни из Италии, ни из Швейцарии. Вместо этого мы смогли научиться делать аналогичные, хорошие, русские сыры по швейцарским и итальянским рецептам. Действительно, ничего положительного в новых экономических ограничениях нет, но это и не так страшно, как говорят на Западе».

Ранее уже сообщалось о том, что Кремль могут постигнуть новые санкции независимо от действий РФ в отношении Украины.