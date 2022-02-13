Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом говорится в материале издания Hürriyet.

Сообщается, что входящая в состав четвертой отдельной бригады подводных лодок ЧФ ВМФ России субмарина «Ростов-на-Дону» прошла пролив Босфор и продолжила движение в воды Черного моря.

Дословно из материала издания:

«Субмарина «Ростов-на-Дону» (бортовой номер В-237), которая достигает 70 метров в длину, из состава ЧФ Военно-морского флота Российской Федерации из Мраморного моря вошла в пролив Босфор. Это произошло в 11:30 по киевскому времени. Уже через 45 минут после этого российская подлодка последовала в сторону Черного моря».

Примечательно, что военную подводную лодку России сопровождал в Босфоре катер береговой охраны Турции.

В последнее время Штаты все чаще публикую данные разведки о расположении российских войск у границ с Украиной. Сегодня, 13 февраля, советник президента США Джейк Салливан рассказал, с какой целью это делает Вашингтон.