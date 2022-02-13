Об этом сообщает «Укринформ», передает «НБН»

На выборах 13 февраля он получил 1045 из 1472 голосов Федерального собрания.

Кроме Штайнмайера, в выборах в этот раз участвовали кандидаты от правой «Альтернативы для Германии», «Левых» и свободных избирателей.

Исход тайного голосования был предсказуем, кандидатуру Штайнмайера поддержала еще до выборов правящая коалиция – социал-демократы, «Зеленые» и либералы.

Президента Германии избирает Федеральное собрание, созываемое исключительно для этой цели каждые пять лет. В его состав входят 736 членов Бундестага и столько же депутатов от шестнадцати федеральных земель. Ангела Меркель в этом году приняла участие в выборах в качестве представительницы земли Мекленбург-Передняя Померания.

Церемония прошла не под куполом Рейхстага, как всегда, а в фойе Пауль-Лебе-Хаус в Бундестаге, в первую очередь по санитарно-эпидемическим соображениям.

На торжественную церемонию принятия полномочий были приглашены бывшие федеральные президенты, канцлеры, премьер-министры земель и другие известные личности – ученые, деятели культуры и спорта. Среди присутствующих были основатели компании BioNtech, разработавшей вакцину против коронавируса.

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