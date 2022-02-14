Об этом сообщает «НБН».
В понедельник, 14 февраля президент РФ Владимир Путин провел встречи с министром иностранных дер Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Встречался с главами ведомств Путин отдельно. Сначала он побеседовал с Лавровым. Говорили о вариантах ответа России в адрес США и НАТО. С министром Шойгу Путин говорил о совместных военных учениях России и Беларуси.
Примечательно, что российским министрам пришлось общаться с главой Кремля за очень длинным столом. И Лавром, и Шойгу сидели на значительном расстоянии от руководителя РФ.
Соответствующие кадры опубликовал в социальной сети Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
Пользователи соцсетей высмеяли встречу Путина с министрами. Люди пишут, что теперь российский президент держит на огромном расстоянии не только руководителей других государств, но и своих подчиненных.
«Зачем тогда встречаться? Можно по телефону поговорить».
«Стол с каждым днем становится все длиннее. К царю запрещено приближаться даже близким», — пишут пользователи.
Комментаторы добавляют, что Путин очень боится заразиться коронавирусом, поэтому и держит своих собеседников на большом расстоянии. Другие же пользователи добавляют, что Путин и Лавров сделали антирекламу российской вакцине «Спутник V».
«Отличная реклама «Спутника». После того, как привился этой вакциной – все контакты лишь на расстоянии 7 метров», — шутят комментаторы.
Ранее президент США Байден пригрозил Путину из-за Украины.
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