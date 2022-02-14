Об этом сообщает «НБН».

В понедельник, 14 февраля президент РФ Владимир Путин провел встречи с министром иностранных дер Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Встречался с главами ведомств Путин отдельно. Сначала он побеседовал с Лавровым. Говорили о вариантах ответа России в адрес США и НАТО. С министром Шойгу Путин говорил о совместных военных учениях России и Беларуси.

Примечательно, что российским министрам пришлось общаться с главой Кремля за очень длинным столом. И Лавром, и Шойгу сидели на значительном расстоянии от руководителя РФ.

Соответствующие кадры опубликовал в социальной сети Twitter прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

Путин попросил Лаврова доложить о вариантах ответов России в адрес США и НАТО, разработанных МИДом.

Следующий доклад будет Сергея Шойгу о вариантах, разработанных минобороны pic.twitter.com/mJWWzC12Ba — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 14, 2022

Резюме встречи Путина с Шойгу: учения заканчиваются, все по домам, Россия на войну с Украиной снова не придет pic.twitter.com/NOqwTsbbk6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 14, 2022

Пользователи соцсетей высмеяли встречу Путина с министрами. Люди пишут, что теперь российский президент держит на огромном расстоянии не только руководителей других государств, но и своих подчиненных.

«Зачем тогда встречаться? Можно по телефону поговорить». «Стол с каждым днем становится все длиннее. К царю запрещено приближаться даже близким», — пишут пользователи.

Комментаторы добавляют, что Путин очень боится заразиться коронавирусом, поэтому и держит своих собеседников на большом расстоянии. Другие же пользователи добавляют, что Путин и Лавров сделали антирекламу российской вакцине «Спутник V».

«Отличная реклама «Спутника». После того, как привился этой вакциной – все контакты лишь на расстоянии 7 метров», — шутят комментаторы.

Ранее президент США Байден пригрозил Путину из-за Украины.