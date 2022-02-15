Как информирует «НБН», более детальная информация об этом была озвучена телеканалом CNN в понедельник, четырнадцатого февраля.

Дословно из заявления Пескова:

«В первую очередь, хочу сказать, что российский лидер Путин всегда был на стороне проведения переговоров, а также дипломатического процесса. И, в действительности, он инициировал вопрос, связанный с гарантиями безопасности для Российской Федерации. Украинское государство – это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для Российской Федерации. И, естественно, Владимир Путин готов пойти на переговорный процесс».

В последнее время весьма активизировались переговоры по вопросу вероятного вторжения Российской Федерации в Украину. Кто-то сеет панику, кто-то успокаивает, что эскалации не будет, а еще кто-то дает весьма логичные вопросы.

В частности, украинский политолог и политик Вадим Карасев рассказал, чего на самом деле от Украины добиваются Соединенные Штаты Америки.