В материале издания Reuters сказано, что канцлер Германии не только противостоял Путину на переговорах в Москве, но и «получал от этого удовольствие». В частности, Шольц сделал несколько высказываний в шутливой форме, задев самые главные страхи лидера россиян, информирует «НБН».

Глава Кремля подверг жесткой критике Организацию Североатлантического договора, обвинив Альянс в развязывании войны в Европе бомбежкой Югославии в 1999 году. Шольц не стал отмалчиваться и вступился за НАТО, напомнив Путину, что такие шаги были предотвращением геноцида этнических албанцев в Косово.

Также немецкий канцлер пошутил насчет опасений Путина остаться без президентского кресла и расширения НАТО на восток. С ухмылкой Шольц сообщил, что он не знает, как долго глава Кремля планирует возглавлять Россию, однако предполагает, что это может быть «долго, но не навсегда».

Позже представители СМИ попросили прокомментировать Шольца его «поединок» на пресс-конференции с лидером россиян. С улыбкой он объяснил журналистам, что «противостояние» с президентом Российской Федерации придало оттенок «напряженной» четырехчасовой встрече.

Канцлер Германии не оставил без внимания о новость о том, что Госдума РФ отправила обращение к Путину с требованием признать «независимость» псевдореспублик Донбасса. Шольц заявил, что решение о признании боевиков «ЛДНР» российским руководством станет политической катастрофой.