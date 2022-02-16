Об этом сообщает EuronewsNext, передает «НБН».

Реформы позволят сотрудникам компаний любой формы собственности требовать четырехдневную рабочую неделю. В случае отказа работодатель должен предоставить государству четко аргументированное письменное объяснение.

При этом сотрудник, который будет работать четыре дня в неделю, должен получать ту же зарплату. На практике это означает сохранение 38-часовой рабочей недели с дополнительным выходным, компенсирующим более продолжительный рабочий день. Такой подход должен упростить организацию вечерней и ночной работы без участия профсоюзов. Еще одна цель изменений – помочь молодым родителям и разведенным парам проводить больше времени с детьми и балансировать между работой и личной жизнью.

Сотрудники смогут выбрать 4-дневную рабочую неделю на период шесть месяцев, а после продолжить договоренность или вернуться к прежнему графику. Эта даст возможность выбрать наиболее комфортный режим труда без негативных последствий.

В пакет реформ, согласованный правительством Бельгии, вошло право отключать рабочие телефоны и игнорировать сообщения, связанные с работой, на время выходных. Этот закон будет распространяться на всех работодателей со штатом более 20 человек.

Четырехдневная рабочая неделя входит в число реформ сферы труда, которые сейчас воплощают в Бельгии, чтобы сократить безработицу и поднять уровень занятости до 80%. На данный момент безработица составляет около 30%. Ранее мы рассказывали, что Бельгия поддержит санкции против РФ за нападение на украинских моряков.