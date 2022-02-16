Несмотря на то, что большая часть Госдумы РФ требует от главы Кремля Владимира Путина признать «независимость» псевдореспублик на Востоке Украины, не все российские депутаты считают, что экономика страны готова к новым санкциям Запада. На YouTube-канале «Коммерсантъ» появилось видео, где представитель партии «Новые люди» Антон Ткачев предупреждает коллег о последствиях решения по Донбассу, информирует «НБН».

Парламентарий поинтересовался, готовы ли граждане России отказаться от трети зарплаты, если в стране наступит экономический кризис после санкционного удара за признание «ЛДНР».

Представитель «КПРФ» Казбек Тайсаев заверил Ткачева, что весь народ России готов поддержать решение депутатов по «республикам» Донбасса. Он не сомневается, что россияне готовы отказаться не только от части выплат за свою работу ради «ДНР» и «ЛНР». Он отметил, что российское руководство обязано, согласно Конституции РФ, защитить «600 000 своих граждан» в ОРДЛО.

Россиян не устроили инициатива Тайсаева. Под видео появилось множество возмущенных комментариев. Жители России предложили депутатам взять заботу о «республиках» на себя и помогать им на постоянной основе своими зарплатами. Некоторые пользователи заверили, что они не готовы отказаться от своих денег, но готовы отказаться от Госдумы:

«Не надо от нашего имени решать. Мы предлагаем депутатам Госдумы отказаться вообще от зарплаты и помогать жителям «ДНР» и «ЛНР» на постоянной основе

«Тайсаев решил от чего мы там готовы отказаться. Мы ему не крестьяне и он нам не помещик!»;

«Я готов отказаться от «ДНР» и «ЛНР»»;

«Не удивлюсь, если бюджетники уже в «добровольном» порядке часть своей ЗП отдали»;

«Как лихо они вспоминают про конституцию, когда нужно, и как легко про неё забывают, когда это удобно»;

«Никто не готов отказаться даже от рубля, а знаете почему, потому что уже в данный момент «последний хрен без соли доедаем»»;

«В России люди, которые должны принимать лекарства, принимают законы

«Эй, Тайсаев, я тебе и копейки бы не дал! Откажись от своей зарплаты и раздавай паспорта хоть в Зимбабве!»;

«Господин Тайсаев хочу сообщить, что я вас не выбирала, чтобы от моего имени мою зарплату чужим людям обещать. Свою обещайте!»;

«А причём здесь деньги рядовых россиян? Может Дума, получающая полмиллиона рублей, начнёт жертвовать своими доходами?».

В то же время спикер Путина Дмитрий Песков отреагировал на требование депутатов о признании боевиков Донбасса. Пресс-секретарь главы РФ отметил, что для россиян важен этот вопрос, поэтому они не могут игнорировать «ЛДНР».