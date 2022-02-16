Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канале «Что делать?».

Российские журналисты проекта «Что делать?» поинтересовались у граждан РФ, чего им не хватает для счастья. И чувствуют ли они себя счастливыми в своей стране.

Большинство опрошенных сказали, что чувствовать себя полностью счастливыми им мешают социально-экономические проблемы: низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест.

Часть опрошенных заявляет, что для настоящего счастья в своей стране им не хватает сменяемости власти и свободы слова. Некоторые россияне открыто заявили, что надо сменить президента.

«Президента, я думаю сменить надо», — сказал мужчина.

«У каждого свое понятие счастья. Мне всего хватает», — заявила женщина. «Сменяемости власти», — ответил гражданин РФ. «Не хватает денег. Мало платят», — пожаловался молодой парень. «Не хватает рабочих мест нормальных. Виноваты в этом чиновники, которые себе «гребут»», — сказала россиянка. «Взаимоуважения среди людей… Власть у нас сама по себе, люди сами по себе», — ответил парень. «Не хватает свободы слова», — сказала юная девушка. «Заработной платы, довольных пенсионеров, смены власти… Производство у нас запущено. Надо стремиться к западной цивилизации», — ответил молодой мужчина.

Есть и те, кто заявили, что чувствуют себя счастливыми. По их словам, им всего хватает.

Ранее россияне сказали, как относятся к НАТО и ЕС.