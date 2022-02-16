Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канале «Что делать?».
Российские журналисты проекта «Что делать?» поинтересовались у граждан РФ, чего им не хватает для счастья. И чувствуют ли они себя счастливыми в своей стране.
Большинство опрошенных сказали, что чувствовать себя полностью счастливыми им мешают социально-экономические проблемы: низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест.
Часть опрошенных заявляет, что для настоящего счастья в своей стране им не хватает сменяемости власти и свободы слова. Некоторые россияне открыто заявили, что надо сменить президента.
«Президента, я думаю сменить надо», — сказал мужчина.
«У каждого свое понятие счастья. Мне всего хватает», — заявила женщина.
«Сменяемости власти», — ответил гражданин РФ.
«Не хватает денег. Мало платят», — пожаловался молодой парень.
«Не хватает рабочих мест нормальных. Виноваты в этом чиновники, которые себе «гребут»», — сказала россиянка.
«Взаимоуважения среди людей… Власть у нас сама по себе, люди сами по себе», — ответил парень.
«Не хватает свободы слова», — сказала юная девушка.
«Заработной платы, довольных пенсионеров, смены власти… Производство у нас запущено. Надо стремиться к западной цивилизации», — ответил молодой мужчина.
Есть и те, кто заявили, что чувствуют себя счастливыми. По их словам, им всего хватает.
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