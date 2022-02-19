Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях ряда российских информационных агентств со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дословно из сообщения российских СМИ:

«Было найдено очередное место разрыва снаряда в Ростовской области. Второй случай, аналогично первому, был зафиксирован в районе станицы Митякинской, что в Тарасовском районе. По предварительным данным, можно сказать, что это был зажигательный боеприпас 120-миллиметрового калибра от реактивной системы залпового огня «Град».

screenshot — tass.ru

Как известно, первый случай с разрывом снаряда в Ростовской области, о котором ранее сообщали СМИ России, прокомментировал украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза, призвав граждан Украинского государства верить только проверенным средствам массовой информации, а также вспомнив историю о Майнильском инциденте.