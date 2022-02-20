Как информирует «НБН», об этом заявила глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки.

Прямая речь Джен Псаки:

«Глава Белого дома активно продолжает наблюдать за тем, что происходит на территории Украинского государства и вокруг него. Команда президента по нацбезопасности постоянно информирует Джо Байдена о развитии событий. Из ее последних сообщений всплывает, что Москва, действительно, в любое мгновенье может начать наступление на украинскую землю. Американский лидер созывает заседание Совета национальной безопасности, на котором будет обсуждаться украинская ситуация».

При этом Псаки добавила, что Байдену уже доложили о том, что на полях Мюнхенской конференции украинский лидер провел целый ряд встреч с мировыми политиками, в частности Йенсом Столтенбергом, Олафом Шольцем, Урсулой фон дер Ляйен и другими.

Буквально вчера, 19 февраля, Джо Байден выступил со срочным заявлением по Украине. Согласно словам американского лидера, российские войска уже в самые ближайшие дни могут вторгнуться в Украину. Более того, по его словам, не исключено, что целью Путина может быть даже Киев.