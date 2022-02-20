Как информирует «НБН», сюжет, в котором Песков рассказал подробности, был опубликован в Телеграм Klymenko Time.

Таким образом, пресс-секретарь российского лидера заявил, что Владимир Путин имеет все основания не рассматривать гаранта Конституции Украины Зеленского как «человека, который может выполнить Минские соглашения».

Дословно из заявления Пескова:

«Если рассмотреть в совокупности все заявления Зеленского, то можно сделать вывод, что он не может, не хочет и не собирается выполнять Минские соглашения».

Кроме того, Песков добавил, что основной своей целью для переговоров с Россией Киев называет обсуждение урегулирования конфликта в Луганской и Донецкой областях. Уже по традиции пресс-секретарь Путина подчеркнул, что якобы Российская Федерация не является стороной конфликта в этом вопросе. Следовательно, официальный Киев должен обсуждать эту тему с главарями ОРДЛО.

Стоит отметить, что подобные слова о возможности проведения встречи между Зеленским и Путиным Песков озвучивает уже далеко не первый раз. В частности, не так давно пресс-секретарь главы Кремля заявил, что российская сторона не может понять цели такой встречи.