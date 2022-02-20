Как информирует «НБН», информация об этом была обнародована рядом российских информационных агентств. Также такие данные опубликовал телеграм-канал Klymenko Time.

Так, в сообщении ресурса говорится:

«Российский посол на американской территории Анатолий Антонов заявил, что Донбасс является частью Украинского государства. Россия не пытается отнимать у других стран их территории. Вторжения России в Украину «нет, как нет и планов такого рода».

В это же время российский дипломат добавил, что в настоящее время вопрос заключается далеко не в Украине:

«Проблема не в Украине, а в том, каким должен быть мировой порядок, в твердых гарантиях безопасности для всех».

Важно отметить, что сегодня, 20 февраля, президенты России и Франции Путин и Макрон соответственно провели разговор, в ходе которого обсуждалась Украина. Сторонам удалось достигнуть определенных соглашений с целью деэскалации конфликта вокруг нашей страны.