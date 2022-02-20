По словам российского оппозиционера, время работает на Украину. В программе «Студия Запад» на «Эспрессо.TV» Андрей Зубов аргументировал свое мнение, о чем пишет «НБН».

Прямая речь Андрея Зубова:

«В краткосрочном плане, потому что погода меняется. Уже я знаю, что на Полесье потепление длится неделю, мне мои друзья сообщили, то есть уже будет очень тяжелое наступление, сугубо из-за природных климатических обстоятельств. Во-вторых, постоянно повышается уровень вооружения украинской армии – хорошее оружие, тренировки и многое другое. То есть никакой легкой прогулки ожидать не стоит. И военный вариант закончится тоже очень грустно».

При этом эксперт добавил, что «Путин играл в большую игру, и он сам не думал, что поставит на кон все свое политическое будущее». Но, по словам профессора Зубова, оказалось все именно так. Оппозиционер подчеркнул, что Путин втянулся как в рулетке: бывает сначала небольшие суммы, а потом уже бросаешь все имущество на фишки.

«И сейчас он перед таким страшным выбором», — подытожил профессор.

При этом, бывший украинский лидер Петр Порошенко считает, что Путин никогда не отступит от своих планов по Украине. Политик предложил, что нужно сделать, чтобы наша страна не досталась российскому диктатору.