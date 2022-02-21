Как информирует «НБН» на сайте «Эхо Москвы» появилось публичное обращение российской интеллигенции к властям государства. Оно было написано с целью донести до руководства Российской Федерации, что ему придется нести ответственность за разжигание масштабной войны с Украинским государством.

В тексте документа отмечается, что главной темой, которая обсуждается в Украине, России и странах Запада, в последнее время была именно война. В итоге самые разные люди в Российской Федерации, начиная от интеллигенции и заканчивая генерал-полковниками в отставке и экспертами Валдайского форума, решили высказаться о категорическом непринятии войны, а также ее гибельного влияния на страну.

В тексте письма отмечается, что руководство Российской Федерации активно продолжает собственную гибельную политику, наращивая концентрацию вооруженных сил на границе с Украинским государством. И это несмотря на то, что за все это, как Киеву, так и Москве, придется заплатить страшную цену.

Россияне высказались, что официальная риторика Кремля дает повод предположить, что для начала российского вторжения в любую минуту может быть сфабрикован предлог. Могут быть использованы даже прямые провокации, как это делал в свое время Гитлер перед тем, как вторгся в Польшу (1939 год). Москва обвинит Украину в агрессии, ведь в противном случае сама будет обвинена в агрессии. Свои действия российская сторона представит в качестве вынужденного ответа на эту «агрессию», чтобы якобы защитить собственную страну и граждан.

Но, как говорится, историю обмануть нельзя. В итоге поджог Рейхстага разоблачили. И будет ли война сейчас, или не будет, по состоянию на текущий момент это все зависит исключительно от руководства Российской Федерации.

«В случае, если война таки вспыхнет, то вы, те, кто ее начал, будете поименно названы. Вы будете прокляты нынешним и будущим поколениями. А кто-то из вас и вовсе сможет дожить даже до трибунала в вашу же честь», — говорится в тексте письма российской интеллигенции.

Как известно, из тех, кто поставили свою подпись под написанным обращением, есть такие известные люди: Лев Пономарев (правозащитник), Леонид Гозман (политик), Валерий Борщев (правозащитник), Светлана Ганнушкина (правозащитник), Дмитрий Быков (писатель), Лия Ахеджакова (актриса, народная артистка РФ), Гарри Бардин (режиссер), Андрей Смирнов (режиссер), Наталья Фатеева (актриса, народная артистка РСФСР), Андрей Макаревич (музыкант), Алина Витухновская (политик, писатель), Вероника Долина (поэт), Амнуэль Григорий (кинорежиссер, продюсер, политик, публицист), Борис Вишневский (политик, депутат ЗАКСа СПб, зампред партии «ЯБЛОКО»), Лев Шлосберг (политик, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»), Лев Гудков (социолог), Ксения Ларина (журналист) и многие другие.

Примечательно, что список тех, кто подписал это письмо к руководству России, постоянно увеличивается. Когресс интеллигенции продолжает сбор подписей.