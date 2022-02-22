Как информирует «НБН» со ссылкой на Белый дом, американский лидер подписал указ о введении экономических ограничений в связи с признанием российской стороной независимости так называемых «ЛДНР».

Введенные ограничения, насколько известно, запрещают инвестиции и финансовую деятельность американцев в ОРДЛО, ввозить на американскую территорию любых товаров, услуг, или технологий из временно оккупированных территорий Донбасса, а также экспорт всего вышеперечисленного из Вашингтона в «ЛДНР».

Известно, что в подписанном Байденом документе отмечается, что признание российской стороной ОРДЛО противоречит ее обязательствам по соглашениям, которые были достигнуты сторонами в рамках «Минска». Кроме того, такие действия Кремля создают дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету, а также территориальной целостности нашей страны, представляя тем самым «огромную угрозу национальной безопасности и внешней политике Штатов».

Напомним, ранее мы уже писали о главных тезисах, которые прозвучали во время обращения президента России Владимира Путина.