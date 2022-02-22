Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», Гутерриш высказался в поддержку Украины.

Из заявление генсека организации следует, что подписание Путиным указа о признании Кремлем так называемых «ЛНР» и «ДНР» может привести к последствиям регионального масштаба, причем они будут глобальными. Кроме того в ООН подчеркнули, что весьма сожалеют о еще одном решении Российской Федерации. Речь шла об отправке российских войск на Донбасс.

По словам Антонио Гутерриш, решение российской власти, которым они признали ОРДЛО, противоречит принципам Устава ООН.

Дословно из заявления генерального секретаря организации:

«Принятым решением российская сторона нарушила украинский суверенитет и территориальную целостность этого государства».

Напоследок он призвал стороны сосредоточить все свои усилия на немедленном прекращении боевых действий в зоне ООС, а также обеспечить защиту мирного населения и инфраструктуры.

Также первая реакция на решение Путина о признании временно оккупированных территорий Донбасса отреагировал и глава Белого дома Джо Байден. В частности, Вашингтон уже ввел санкции против ОРДЛО.