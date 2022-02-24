Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на GOV.UK.

24 февраля рано утром РФ начала полномасштабное вторжение.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как страна-агрессор начала военную операцию против нашего государства. От имени всех британцев он выразил поддержку Украине в разговоре с украинским лидером.

«Наши худшие страхи оправдались. Все наши предупреждения оказались трагически точными», — сказал британский премьер.

Политик заявил, что сейчас весь цивилизованный мир должен прекратить зависимость от российского газа и нефти. Кроме того, он заявил, что страну-агрессора ждут серьезные санкции. Их Великобритания готовит вместе со своими странами-союзниками.

«НБН» предлагает ознакомиться с полным текстом обращения Бориса Джонсона:

После 4 часов утра я разговаривал с президентом Украины Зеленским, чтобы предложить постоянную поддержку Великобритании, потому что наши худшие страхи теперь оправдались, и все наши предупреждения оказались трагически точными.

Президент России Путин развязал войну на европейском континенте. Он напал на дружественную страну без каких-либо провокаций и без каких-либо достоверных оправданий. Бесчисленные ракеты и бомбы сыплются на совершенно невинное население.

Масштабное вторжение продолжается по суше, по морю и по воздуху. И это не какая-нибудь далекая страна, о которой мы мало знаем. У нас есть друзья-украинцы; соседи, сотрудники.

Украина – это страна, которая десятилетиями пользуется свободой, демократией и правом выбирать свою судьбу.

Мы – и мир – не можем допустить, чтобы эту свободу просто уничтожили. Мы не можем и не будем просто отводить взгляд.

Именно поэтому в последние месяцы мы были настолько встревожены российским устрашением. Великобритания стала одной из первых стран в Европе, которая направила оборонное оружие на помощь украинцам.

Другие союзники сделали то же самое, и мы сделаем все, что в наших силах, в ближайшие дни.

Сегодня вместе с нашими союзниками мы договоримся о массивном пакете экономических санкций, разработанных в срок, чтобы тормозить российскую экономику.

И для этого мы также должны коллективно прекратить зависимость от российских нефти и газа, слишком долго давали Путину контроль над западной политикой.

Наша миссия ясна. Дипломатически, политически, экономически – и, наконец, в военном плане – эта отвратительная и варварская затея Владимира Путина должна закончиться провалом.

И потому я говорю народу России, президент которой только что санкционировал приливную волну насилия против соотечественных славян.

Родители российских солдат, которые погибнут.

Я не могу поверить, что это делается от вашего имени или вы действительно хотите получить статус изгнанника, который это принесет режиму Путина.

И я говорю украинцам в эту минуту агонии – мы с вами, мы молимся о вас и ваших семьях, и мы на вашей стороне.

И если впереди хмурые месяцы, а пламя свободы горит тихо, я знаю, что в Украине оно снова загорится ярко.

Потому что, несмотря на все ее бомбы, танки и ракеты, я не верю, что российский диктатор когда-нибудь покорит национальное чувство украинцев и их пылкую веру в то, что их страна должна быть свободной

И я говорю британскому народу и всем, кто слышал угрозы Путина против поддерживающих Украину – мы, конечно, сделаем все, чтобы наша страна была в безопасности.

К нашему негодованию присоединяются друзья и союзники по всему миру. Мы будем работать с ними – сколько угодно – чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины, потому что этот акт безмятежной и необдуманной агрессии является нападением не только на Украину. Это нападение на демократию и свободу в Восточной Европе и во всем мире.

Этот кризис касается права свободного, суверенного независимого европейского народа, выбирать свое будущее. Это право, которое Великобритания будет всегда защищать.

Накануне полномасштабного российского вторжения в РФ Джонсон сообщил, что британская разведка продолжает фиксировать перемещение войск страны-агрессора.