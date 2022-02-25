Как информирует «НБН» со ссылкой на «Новая газета», более полумиллиона россиян поставили свои подписи под петицией, которая была запущена правозащитником Львом Пономаревым. Он потребовал от главы Кремля немедленно остановить войну с Украинским государством. Отмечается, что сама петиция была обнародована на ресурсе сhange.org.

В обнародованном документе говорится:

«Мы требуем, чтобы Вооруженные силы Российской Федерации немедленно были выведены с территории Украинского государства. Мы считаем, что все те, кто принимали решения о начале боевых действий на Донбассе, кто санкционировал агрессивную, оправдывающую войну пропаганду в медиа России, зависимых от власти ».

Известно, что Пономарев объявил о том, что на территории Российской Федерации начинает формироваться антивоенное движение, а также поддержка любого рода мирных форм антивоенного протеста. Кроме того, он призвал всех здравомыслящих россиян выступить против войны.

Как стало известно из сообщения заместителя Министерства обороны Украины Анны Маляр, за первые дни российская армия на территории Украины понесла сокрушительные потери. Об этом чиновник сообщила на собственной странице в Facebook.