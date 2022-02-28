Публикация Дудя появилась в его Telegram-канале. Журналист процитировал представителя РФ Олега Анисимова, который на онлайн-конференции ООН по климату заявил о своем сочувствии украинцам и сожалении о том, что его соотечественники не смогли предотвратить войну, информирует «НБН».

По примеру своего соотечественника, Дудь также высказался о происходящем между странами. Он отметил, что каждый в России сталкивается с угрозой своей безопасности, когда говорит правду, особенно те, кто могут обращаться к большой аудитории.

Журналист отметил, что российское руководство «шарахнуло кислотой» по человеческому достоинству граждан РФ, запретив им называть боевые действия с Украиной войной, а также объявив предателями критиков вторжения в соседнюю страну.

«Люди Путину давно не нужны», — резюмировал Дудь, отметив, что это было понятно еще давно. Сейчас глава Кремля вторгся в Украину и развязал там войну и четыре дня под ряд «скручивает» своих соотечественников, которые выступают против войны.

Журналист обратил внимание на то, что Минобороны РФ умалчивает о погибших и раненных гражданах Украины, беженцах, заявляя о том, что уничтожаются только военные объекты. Кроме того, глава Российского государства еще в прошлом году говорил, что главный враг россиян – бедность, но уже через несколько месяцев обрушил экономику своей страны и обрек соотечественников на нищету.

Дудь также ответил россиянам, которые говорят о 8 лет войны на Донбассе, обратив внимание на то, что трагедия в этом регионе произошла не без участия России.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон резко высказался об оккупантах РФ. Не подбирая слов, он сказал все, что думает о полномасштабном вторжении россиян в нашу страну.