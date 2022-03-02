Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Depo.ua.

Больше половины россиян поддерживают полномасштабную войну РФ против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен группой Russian Field совместно с политическим деятелем Максимом Кацем.

Итак, почти 59% россиян поддерживают полномасштабную агрессию России против Украины. В РФ войну против Украины назвали «специальной операцией».

Кроме того, авторы исследования отметили, что среди старшего поколения больше тех, кто поддерживает вторжение России в Украину. Более 70% россиян в возрасте 60+ поддерживают действия РФ.

Среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет этот показатель ниже – на уровне 40%.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Весь украинский народ уже 7-й день мужественно противостоит российским оккупантам.

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