В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» скандальная журналистка выложила пост, в котором высказалась о ситуации в России. Собчак рассказала свой рецепт сохранения спокойствия, посоветовав соотечественникам «держать голову холодной и не трястись», информирует «НБН».

Она заявила, что половина прогнозов, приглашенных ею на интервью экспертов, не сбылась, кроме того, российская власть якобы должна «подстелить соломку».

Кроме того, Собчак сообщила, что она летит в Стамбул. Журналистка уверяет, что она отправляется в запланированный отпуск с ребенком, а не покидает свою страну.

На скандальные высказывания Собчак отреагировали популярные украинские и российские Telegram-каналы. Журналистку назвали врагом Украины, отметив, что ее ожидают годы презрения и позора.

Напомним, что Собчак хвалила Путина на фоне многочисленных сообщений западных СМИ о предстоящей войне в Украине, назвав главу страны-оккупанта «здравомыслящим политиком». Также скандальная журналистка вызвала гнев пользователей Сети своими высказываниями о признании Кремлем «республик» Донбасса.