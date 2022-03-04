Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», об этом говорится в материале издания Onet.pl.

В сообщении издания отмечается, что с такого рода предложением выступил глава внешнеполитического рода Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Издание сообщает:

«Глава испанского внешнеполитического ведомства сделал заявление о том, что Североатлантический Альянса будет обсуждать вероятное введение запрещенной для полетов зоны над территорией Украинского государства. Обсуждение этого вопроса должно состояться уже в пятницу, в ходе саммита военного Альянса под руководством Соединенных Штатов Америки».

Насколько известно, военные действия, начатые Российской Федерацией утром в четверг, двадцать четвертого февраля, продолжаются по сей день. Военные РФ, которые попали в плен в Украине, всячески рассказывают о том, как их обмануло правительство и Путин, послав воевать против мирного украинского населения.