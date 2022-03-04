Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», по словам Столтенберга, Альянс не достиг согласия по вопросу о закрытии воздушного пространства (бесполетной зоны) над территорией Украинского государства.

Дословно из заявления генсекретаря Организации Североатлантического договора:

«Говорили об этом. Однако союзники не согласились с тем, что не нужно нам. Чтобы НАТОвские самолеты находились в воздушном пространстве Украины, или чтобы наши войска заходили на украинскую землю».

Также он заявил, что на Альянсе лежит большая ответственность относительно предотвращения войны, а также распространения ее за пределы Украинского государства, ведь в таком случае ситуация будет куда более опасной.

Как известно, ранее в нашем материале была анонсирована экстренная встреча стран-членов НАТО, на которой организация должна была обсудить возможность закрытого неба над Украиной.