Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Цитата из сообщения Кремля:

«На данный момент подтверждена готовность России к диалогу с властями Украины и зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. В это же время, внимание акцентировано на бесперспективности любых попыток затянуть переговорный процесс, что используют силовики Украины для перегруппировки собственных средств и сил. В связи с этим отмечается, что приостановка «спецоперации» может произойти только в случае полного прекращения Киевом боевых действий, а также выполнения хорошо известных требований российской стороны».

Ранее мы уже писали о том, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов прокомментировал ситуацию в Украине, назвав Путина военным преступником.