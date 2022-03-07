Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Радио Свобода».

Граждане страны-агрессора ответили, что они знают о потерях российских войск в Украине. 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против нашей страны.

«Все знаю, информацию читаю в Интернете», — сказала женщина. «Ничего не знаю. Не интересуюсь», — сказал мужчина. «Около 500 человек. Из новостей». «Все, как передают. 498 убитых», — сказала женщина. «Смотрю новости. Цифры не помню». «Я мало интересуюсь». «Ничего не знаю», — отвечают россияне.

Можно сделать вывод, что никто из опрошенных жителей Москвы не владеет реальной информацией о потерях российских войск в Украине. Видимо, они верят то, что говорят российские пропагандисты или же боятся произнести на камеру цифры реальных потерь российских оккупантов в Украине.

«Печально слушать такие ответы. Что ж, теперь придется расплачиваться». «Как можно быть такими равнодушными», — пишут пользователи YouTube.

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