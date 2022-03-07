Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Радио Свобода».
Граждане страны-агрессора ответили, что они знают о потерях российских войск в Украине. 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну против нашей страны.
«Все знаю, информацию читаю в Интернете», — сказала женщина.
«Ничего не знаю. Не интересуюсь», — сказал мужчина.
«Около 500 человек. Из новостей».
«Все, как передают. 498 убитых», — сказала женщина.
«Смотрю новости. Цифры не помню».
«Я мало интересуюсь».
«Ничего не знаю», — отвечают россияне.
Можно сделать вывод, что никто из опрошенных жителей Москвы не владеет реальной информацией о потерях российских войск в Украине. Видимо, они верят то, что говорят российские пропагандисты или же боятся произнести на камеру цифры реальных потерь российских оккупантов в Украине.
«Печально слушать такие ответы. Что ж, теперь придется расплачиваться».
«Как можно быть такими равнодушными», — пишут пользователи YouTube.
Ранее экономист МГУ рассказал, когда для россиян настанет «момент истины».
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