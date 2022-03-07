Как информирует «НБН», об этом сообщают японские издания JIJI и Yomiuri, процитировавшие премьер-министра Японии.

Для Токио указанные острова являются предметом уже весьма давнего спора с Кремлем. Российская Федерация оккупировала эти земли Японии еще в 1945 году. Это произошло после Второй мировой войны. По настоящее время Москва удерживает эти земли под собственным контролем.

На протяжении последних лет японские власти всячески воздерживались от формулировки «исконные территории», когда говорили о «Курилах», однако уже седьмого марта, на двенадцатый день войны, начатой Россией против Украины, риторика внезапно изменилась.

Дословно из заявления главы японского правительства:

«Северные территории являются территорией, присущей Японии, над которой наша страна имеет суверенитет».

Если вернуться к теме полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и потерях вражеских сил, то у россиян спросили, что они знают о «грузе 200» на территории Украинского государства.