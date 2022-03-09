В среду, 9 марта, журналисты The Times опубликовали материал, в котором рассказали, что арктические ветра в Украине сделают из российской военной техники морозильные камеры, информирует «НБН».

Прогноз погоды на ближайшие недели обещает резкое похолодание, в темное время суток температура воздуха опустится ниже –20°C. Непростые погодные условия станут настоящим испытанием и для ВС Украины, и для оккупантов.

При этом в большей степени будут страдать именно военные Российской Федерации, которая столкнулась с большой проблемой с логистикой. Грядущие морозы могут замедлить наступление страны-агрессора, которая до сих пор не продвинулась ни на одном из направлений.

Военная колонна россиян, которая растянулась на множество километров под Киевом, окажется перед выбором. Оккупантам придется либо терпеть дикий холод в 40-тонных «морозильных камерах», либо бросать военную технику и спасаться бегством.

Генерал ВС Украины Сергей Кривонос объяснил, почему план Кремля по захвату Украины за несколько дней потерпел крах. Военный рассказал, что сейчас играет против армии страны-оккупанта.