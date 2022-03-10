Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В частности, российское дипломатическое ведомство озвучило обвинения в сторону НАТО и Европейского Союза, в которых говорится, что они якобы весьма злоупотребляют своим большинством и «продолжают линию разрушения Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства на территории Европы».

Дословно из обнародованного сообщения МИД России:

«Российская Федерация не намерена участвовать в процессе превращения Евросоюзом и Североатлантическим Альянсом древнейшей европейской организации в площадку, с помощью которой осуществляются заклинания о превосходстве Запада и самолюбования. Пускай наслаждаются общением друг с другом без Российской Федерации».

Стоит отметить, что после начала военного вторжения в Украину и всех преступлений в нашей стране, которые осуществляет российская армия, в частности, убивает мирное население и даже детей, Россия все больше становится изолированной от цивилизованного мира. Однако, несмотря на это, власти Москвы продолжают бомбить самолетами гражданских, больницы, детские садики, школы, в результате чего погибают дети.