На своей Facebook-странице экс-депутат Государственной Думы РФ рассказал, что его источники сообщают о начале репрессий российским президентом в отношении 5-й службы ФСБ, информирует «НБН».

Именно эта служба занимается внешней разведкой и в зоне ее ответственности находится Украинское государство. По словам Пономарева, руководителя службы и его заместителя посадили под домашний арест.

Бывший депутат полагает, что эти события свидетельствуют о начале борьбы между армейскими и чекистами, а также о поиске виноватых в провале плана Путина по Украине.

В то же время журналист Христо Грозев также утверждает, что Путин будет искать «козла отпущения» в вопросе поражения российской армии в войне с Украиной. Он озвучил фамилии кандидатов на роль виновного в провале «спецоперации».